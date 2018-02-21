Ремонт магазина саженцев (WordPress, WooCommerce)

https://sadowodam.ru/

Проблема:

Есть интернет магазин саженцев и в карточке товара выводятся стрелки для перехода на предыдущий и следующий товары.

Нужно сделать так, чтобы эти стрелочки листали товары внутри только самой дочерней категории.

Проблема состоит в том, что код темы для стрелок и самого WordPress ищут эти товары в самой верхней категории, по таксономии для статей и сортируют по дате создания. В результате пользователь попадает не только на вишни, но, беспорядочно, на все имеющиеся виды саженцев.

Решение:

в файле functions.php темы: