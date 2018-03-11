Вёрстка редизайна главной страницы и натяжка на WP

Задача:

Для сайта http://zelmatik.ru/требуется переделать главную страницу.

Вёрстка и натяжка.

Все элементы должны правиться с админки.

Страница должна быть кроссбраузерной и адаптирована под мобильные устройства.

Добавить функционал к кастомной форме обратной связи прикрепление файлов.

Реализовано по безопасной сделке на сервере заказчика. Работа сдана в указанный срок.