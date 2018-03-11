Вёрстка редизайна главной страницы и натяжка на WP
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6 лет назад
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Задача:
Для сайта http://zelmatik.ru/требуется переделать главную страницу.
Вёрстка и натяжка.
Все элементы должны правиться с админки.
Страница должна быть кроссбраузерной и адаптирована под мобильные устройства.
Добавить функционал к кастомной форме обратной связи прикрепление файлов.
Реализовано по безопасной сделке на сервере заказчика. Работа сдана в указанный срок.