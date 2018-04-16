Создание конструктора футбольной формы

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Задача:
Необходимо реализовать конструктор футбольной формы на сайте под управление opencar 2.3 без перезагрузки страницы.
Используемые скилы:
js, jq
ajax
json
html5
css3
php
Реализован автоматический подсчёт цен(ajax) при смене футболок, шорт и гетр, выбора количества. Так же в рамках данной задачи было выполнено отправка письма без перезагрузки(ajax) с введённой информацией и выбранным комплектом.
Задача по фронту реализована за 3 дня и 9 т. руб