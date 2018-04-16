Создание конструктора футбольной формы

Задача:

Необходимо реализовать конструктор футбольной формы на сайте под управление opencar 2.3 без перезагрузки страницы.

Используемые скилы:

js, jq

ajax

json

html5

css3

php

Реализован автоматический подсчёт цен(ajax) при смене футболок, шорт и гетр, выбора количества. Так же в рамках данной задачи было выполнено отправка письма без перезагрузки(ajax) с введённой информацией и выбранным комплектом.

Задача по фронту реализована за 3 дня и 9 т. руб