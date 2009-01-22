ZSite CMS - Система управления контентом
Системы управления (CMS)
Добавлена352 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Удобная, настраиваемая система. Поддерживается и расширяется на постоянной основе.
База всех наших проектов. Не требовательна к БД.
Может автоматически создать темплейт на основе любой html-страницы.
Наследование контента
Возможности:
AJAX,
кеширование контента,
RSS-ленты и создание RSS
генерация страниц для печати,
работа с разными БД
многопользовательская работа
редактор стилей
быстрая разметка шаблонов
сервисы резервного копирования и восстановления
мощные графические пакеты: обрезка, оптимизация изображений, создание миниатюр
экспорт и импорт данных из распространненых источников и форматов
модули статистики,
инструменты для продвижения / SEO