ZSite CMS - Система управления контентом

http://www.aisystems.ru/

Удобная, настраиваемая система. Поддерживается и расширяется на постоянной основе.

База всех наших проектов. Не требовательна к БД.

Может автоматически создать темплейт на основе любой html-страницы.

Наследование контента

Возможности:

AJAX,

кеширование контента,

RSS-ленты и создание RSS

генерация страниц для печати,

работа с разными БД

многопользовательская работа

редактор стилей

быстрая разметка шаблонов

сервисы резервного копирования и восстановления

мощные графические пакеты: обрезка, оптимизация изображений, создание миниатюр

экспорт и импорт данных из распространненых источников и форматов

модули статистики,

инструменты для продвижения / SEO