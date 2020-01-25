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Администратор сайта Joomla!
Разработка и поддержка корпоративных веб-сайтов и внутренних веб-сервисов. Опыт разработки и сопровождения веб-сайтов и веб-приложений. Знание объектно-ориентированного подхода к разработке на PHP и CSS. Знание JavaScript, JQuery.
Мой сайт:www.joocms.ru