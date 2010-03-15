Системный администратор
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Опыт работы: системный администратор, администратор офисных сетей (2008г. - по наст. время.).
Основные обязанности:
• Настройка ОС клиента
• «Очищение» компьютера(ов) клиента от вредоносных программ
• Диагностика и настройка сервера(ов) клиента
• Установка и проверка работоспособности дополнительных программ
• Диагностика и настройка локальных (офисных) сетей
Дополнительная информация:
Знания иностранного языка – английский (со словарем)
Уверенное знание комплектующих ПК.
Знание ОС (уверенная работа с данными ОС): Windows XP,Windows Vista, Windows 7; *nix подобные системы – (k)Ubuntu Linux, Debian. Если требуется, способен освоить другие ОС.
Опыт настройка/администрирования ЛВС.
Личностные качества:
Лёгок в общении, обучении.
Хобби:
Обучение новым знаниям ПК самостоятельно, экстремальные виды спорта.