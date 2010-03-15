Опыт работы: системный администратор, администратор офисных сетей (2008г. - по наст. время.).

Основные обязанности:

• Настройка ОС клиента

• «Очищение» компьютера(ов) клиента от вредоносных программ

• Диагностика и настройка сервера(ов) клиента

• Установка и проверка работоспособности дополнительных программ

• Диагностика и настройка локальных (офисных) сетей

Дополнительная информация:

Знания иностранного языка – английский (со словарем)

Уверенное знание комплектующих ПК.

Знание ОС (уверенная работа с данными ОС): Windows XP,Windows Vista, Windows 7; *nix подобные системы – (k)Ubuntu Linux, Debian. Если требуется, способен освоить другие ОС.

Опыт настройка/администрирования ЛВС.

Личностные качества:

Лёгок в общении, обучении.

Хобби:

Обучение новым знаниям ПК самостоятельно, экстремальные виды спорта.