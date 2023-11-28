Установка, настройка UNIX серверов - FreeBSD, Linux и других

Установка, настройка, оптимизация VPS/VDS/Dedicated серверов без панелей управления и с панелями управления, работающими под UNIX-подобными операционными системами (FreeBSD, Linux и другие).

Рекомендации по хостингу. Выбор сервера для вашего проекта. Установка ОС из образа заказчика. Рекомендации по выбору необходимого программного обеспечения для вашего проекта. Установка и настройка программного обеспечения для вашего проекта.