Установка, настройка UNIX серверов - FreeBSD, Linux и других
Системное администрирование
Добавлена1 просмотр
25 дней назад
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Установка, настройка, оптимизация VPS/VDS/Dedicated серверов без панелей управления и с панелями управления, работающими под UNIX-подобными операционными системами (FreeBSD, Linux и другие).
Рекомендации по хостингу.
Выбор сервера для вашего проекта.
Установка ОС из образа заказчика.
Рекомендации по выбору необходимого программного обеспечения для вашего проекта.
Установка и настройка программного обеспечения для вашего проекта.