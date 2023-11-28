Установка, настройка UNIX серверов - FreeBSD, Linux и других

Системное администрирование
Добавлена
25 дней назад
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Установка, настройка, оптимизация VPS/VDS/Dedicated серверов без панелей управления и с панелями управления, работающими под UNIX-подобными операционными системами (FreeBSD, Linux и другие).

  1. Рекомендации по хостингу.

  2. Выбор сервера для вашего проекта.

  3. Установка ОС из образа заказчика.

  4. Рекомендации по выбору необходимого программного обеспечения для вашего проекта.

  5. Установка и настройка программного обеспечения для вашего проекта.