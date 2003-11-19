Марафон по графическому дизайну

О компании

Школа графического дизайна интересующаяся трафиком на свой Telegram канал

трафика на Telegram канал через рекламу в Instagram

Цель проекта

Сбор заголовков и креативов для рекламы Создание стратегии продвижения (комментарий: в идеи было запустить два вида трафика: через сообщения и напрямую через ссылку на Telegram канал) Создание страницы с кнопкой, которая перенаправляет пользователей на Telegram канал (комментарий: из политики конфиденциальности Facebook мы не могли сделать прямую ссылку с рекламы на Telegram канал, поэтому воронка выглядела следующим образом: увидел рекламу → кликнул по рекламе → перешёл на страницу с кнопкой → кликнул на кнопку → перешёл в Telegram канал) Создание бота для обработки пользователей (комментарий: чтобы оптимизировать воронку переходов в Telegram канал, мы создали бота, который при выполненных условиях давал ссылку на этот канал) Запуск кампании и отслеживание метрик (комментарий: запустили 2 кампании с целью «сообщения» и одну с целью «трафик»)

Задачи

? Комментарий по результатам

2 кампаний на сообщения получились чуть более дорогими, чем кампания с целью трафик, но зато мы точно понимали, что пользователь дошёл до бота в Instagram и зашёл на марафон. В ситуации со ссылкой мы не могли сделать прямой переход на канал из-за политики конфиденциальности Facebook, из-за чего нужно было верстать страницу посредник, на которой мы разметили кнопку с переходом на Telegram канал. Такой способ снижал конверсию захода на марафон, но сработал отлично за счёт своей очень низкой цены. Общее время проведение рекламных кампаний составил 10 дней.