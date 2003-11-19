Маркетолог

Продвижение продукта/услуги по средствам:

• Google Ads (реклама на Google площадках)

• Yandex Direct (реклама на Yandex площадках)

• Meta Ads (реклама в Facebook и Instagram)

ㅤ

Этапы реализации проекта

ㅤ

Сбор информации

• аудит сайта/страницы соц. сети предназначенный для сбора ключевых слов и ознакомления с нишей;

• выявление и анализ конкурентов;

• сбор информации о целевой аудитории и выявление её болей;

• формирование и кластеризация семантического ядра (список запросов, по которым пользователи ищут информацию в поиске);

• просчёт рекламного бюджета за выбранный период;

• составление стратегии продвижения (план действий, который помогает довести информацию о компании до аудитории);

ㅤ

Техническая составляющая

• подключение систем аналитик и конверсионных действий (Google Analytics и/или Yandex Metrica)

• А/В тестирование рекламных кампаний составленных в стратегии продвижения

• сборка кампании на самый тёплый сегмент аудитории

ㅤ

Циклические задачи

• отслеживание метрик в системах аналитики (показы, клики, CTR, расходы, стоимость клика, стоимость действий и др.)

• формирование отчётов (по согласованию клиента)

• оптимизация и создание новых рекламных кампаний