Продвижение продукта/услуги по средствам:
• Google Ads (реклама на Google площадках)
• Yandex Direct (реклама на Yandex площадках)
• Meta Ads (реклама в Facebook и Instagram)
ㅤ
Этапы реализации проекта
ㅤ
Сбор информации
• аудит сайта/страницы соц. сети предназначенный для сбора ключевых слов и ознакомления с нишей;
• выявление и анализ конкурентов;
• сбор информации о целевой аудитории и выявление её болей;
• формирование и кластеризация семантического ядра (список запросов, по которым пользователи ищут информацию в поиске);
• просчёт рекламного бюджета за выбранный период;
• составление стратегии продвижения (план действий, который помогает довести информацию о компании до аудитории);
ㅤ
Техническая составляющая
• подключение систем аналитик и конверсионных действий (Google Analytics и/или Yandex Metrica)
• А/В тестирование рекламных кампаний составленных в стратегии продвижения
• сборка кампании на самый тёплый сегмент аудитории
ㅤ
Циклические задачи
• отслеживание метрик в системах аналитики (показы, клики, CTR, расходы, стоимость клика, стоимость действий и др.)
• формирование отчётов (по согласованию клиента)
• оптимизация и создание новых рекламных кампаний
Портфолио
- Сертификаты Google1 просмотр
- Сертификаты Yandexнет просмотров
- Спецтехника1 просмотр
- Курсы дизайнанет просмотров
- Спортивный марафоннет просмотров
- Продажа электротехникинет просмотров
- Спецтехниканет просмотров
- Марафон по графическому дизайну1 просмотр
- Спортивная секция. Meta Ads1 просмотр