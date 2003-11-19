Спортивный марафон

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Добавлена
2 месяца назад
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О компании

Предприятие по организации спортивных мероприятий

Цель проекта

  • Увеличить количество заявок на марафон через YouTube

Решение

  1. Создание аккаунт в Google Ads и заполнение необходимых данных о компании

  2. Подключение инструментов Google Analytics и Яндекс Метрики

  3. Создание конверсионных действий (комментарий: оформление заявки происходило на другом сайте (доступов не было), поэтому конверсия стояла на кнопку, которая перенаправляла на сайт с записью на марафон)

  4. Реализация стратегии продвижения (комментарий: в целях эксперимента запусками вместе с видеокампанией баннерную рекламу, но она не отрабатывала вложенные средства)

  5. Подготовка заголовок, описания и другие параметров, влияющих на кликабельность объявления

  6. Создание рекламной кампании и отслеживание показателей