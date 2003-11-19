Спортивный марафон
Контекстная реклама
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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О компании
Предприятие по организации спортивных мероприятийЦель проекта
Увеличить количество заявок на марафон через YouTube
Создание аккаунт в Google Ads и заполнение необходимых данных о компании
Подключение инструментов Google Analytics и Яндекс Метрики
Создание конверсионных действий (комментарий: оформление заявки происходило на другом сайте (доступов не было), поэтому конверсия стояла на кнопку, которая перенаправляла на сайт с записью на марафон)
Реализация стратегии продвижения (комментарий: в целях эксперимента запусками вместе с видеокампанией баннерную рекламу, но она не отрабатывала вложенные средства)
Подготовка заголовок, описания и другие параметров, влияющих на кликабельность объявления
Создание рекламной кампании и отслеживание показателей