Спортивный марафон

О компании

Предприятие по организации спортивных мероприятий

Увеличить количество заявок на марафон через YouTube

Цель проекта

Создание аккаунт в Google Ads и заполнение необходимых данных о компании

Подключение инструментов Google Analytics и Яндекс Метрики

Создание конверсионных действий (комментарий: оформление заявки происходило на другом сайте (доступов не было), поэтому конверсия стояла на кнопку, которая перенаправляла на сайт с записью на марафон)

Реализация стратегии продвижения (комментарий: в целях эксперимента запусками вместе с видеокампанией баннерную рекламу, но она не отрабатывала вложенные средства)

Подготовка заголовок, описания и другие параметров, влияющих на кликабельность объявления