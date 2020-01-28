Рост продаж в сегменте Премиум одежда

Добавлена
4 года назад
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О проекте: Компания занимается реализацией премиум одежды для девушек изветных европейских брендов.

Что было сделано:

  • Запущена таргетинг реклама в Фейсбуке, Инстаграм
  • Установены код ретаргетинга, перенастроены все цели, настроена рекламная кампания на посетителей, кто был на сайте
  • Запущены несколько воронок продаж на тех, кто смотрел но не добавил в корзину, на тех, кто обавил в корзину но не купил
  • Оптимизированы существующие рекламные кампании
Результаты:

Количество продаж выросло с 10 до 80

Общий доход из социальных сетей вырос на 500%