Рост продаж в сегменте Товары для животных
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4 года назад
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О проекте: Компания занимается производством и реализацией корма для собак и кошек. До старта рекламы результаты были следующие:Начало работы:
Что было сделано:
- Запущена таргетинг реклама в Фейсбуке, Инстаграм
- Установены код ретаргетинга, перенастроены все цели, настроена рекламная кампания на посетителей, кто был на сайте
- Оптимизированы существующие рекламные кампании