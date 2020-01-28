Рост продаж в сегменте Товары для животных

О проекте: Компания занимается производством и реализацией корма для собак и кошек. До старта рекламы результаты были следующие:Начало работы:

Что было сделано:

Запущена таргетинг реклама в Фейсбуке, Инстаграм

Установены код ретаргетинга, перенастроены все цели, настроена рекламная кампания на посетителей, кто был на сайте

Оптимизированы существующие рекламные кампании



Стоимость со второго месяца работы - от 1 до 2$ за заказ