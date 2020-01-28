Рост продаж в сегменте Товары для животных

Добавлена
4 года назад
84 просмотра
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О проекте: Компания занимается производством и реализацией корма для собак и кошек. До старта рекламы результаты были следующие:Начало работы:

Что было сделано:

  • Запущена таргетинг реклама в Фейсбуке, Инстаграм
  • Установены код ретаргетинга, перенастроены все цели, настроена рекламная кампания на посетителей, кто был на сайте
  • Оптимизированы существующие рекламные кампании
Результаты:

2 месяц

Стоимость со второго месяца работы - от 1 до 2$ за заказ