Рост продаж в сегменте Автотовары

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О проекте: Компания занимается производством и реализацией автоковров для автомобилей. Преимущества компании: собственное производство, больше 700 моделей, индивидуальные размеры на все модели авто.Что было раньше:Были попытки запустить рекламу на сайт, но стоимость лида составляла от 5 до 7$. Также была очень низкая конверсия по заказам.
Что было сделано:
- Разработана воронка продаж под социальные сети
- Подготовлены несколько посадочных страниц, со средней конверсий от 5 до 10%
- Подготовлены новые рекламные кампании на лидогенерацию
Результаты за второй месяц работы:
Cтоимость лида составляет - от 2 до 3$ за лид. Конверсия в продажи составила 45%