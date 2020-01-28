Рост продаж в сегменте Автотовары

О проекте: Компания занимается производством и реализацией автоковров для автомобилей. Преимущества компании: собственное производство, больше 700 моделей, индивидуальные размеры на все модели авто.Что было раньше:Были попытки запустить рекламу на сайт, но стоимость лида составляла от 5 до 7$. Также была очень низкая конверсия по заказам.

Что было сделано:

Разработана воронка продаж под социальные сети

Подготовлены несколько посадочных страниц, со средней конверсий от 5 до 10%

Подготовлены новые рекламные кампании на лидогенерацию

Стоимость лида составляет - от 2 до 3$ за лид. Конверсия в продажи составила 35%

Результаты за второй месяц работы:

Cтоимость лида составляет - от 2 до 3$ за лид. Конверсия в продажи составила 45%