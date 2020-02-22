SMM-специалист, таргетинг в социальных сетях

Таргетолог

- Настройка и запуск таргет рекламы в Facebook и Instagram- Создание видео и img креативов для рекламы, подготовка рекламных связок под каждую РК (Креатив-Посадка-Результат)- Анализ и оптимизация РК с помощью Google Analytics и статистики Facebook- Подготовка аудиторий для рекламы (lookalike, индивидуально настроенные цели, базы клиентов)- Установка и настройка пикселя, настройка индивидуальных конверсий- Настройка и запуск ретаргетинга- Составление плана масштабирования РК