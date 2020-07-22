Таргетелог и SMM-специалист

Предлагаю услуги.
Настройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager:
☑️Анализ и рекомендации по посадочной странице
☑️Настройка Facebook Business Manager
☑️Создание пикселя и настройка
☑️Создание аватара клиента
☑️Определение целевой аудитории
☑️Конкурентный анализ
☑️Подготовка 3-х креативов
☑️Создание аудиторий
☑️Настройка, запуск и тестирование рекламных кампаний
При ведении:
☑️Оптимизация, понижение стоимости клика
☑️Масштабирование рекламной кампании
Лидогенерация в магазине мобильных аксессуаров 6 мес. (бюджет на мес. - 100$, получено - 150 заявок со средним чеком 15$)
Лидогенерация + ведение аккаунта дизайнера интерьера (бюджет 30$, получено - 3 заявки со средним чеком 150$)
Есть опыт работы интернет-маркетолога e-commerce проекта, функционал - разработка стратегии, введение соцсетей, email-рассылка, аналитика.
Пройденные курсы:
Тарас Левчик Facebook Мастер 1.0 (2018)
[Targetorium] Виктор Филоненко Facebook Performance Core (2020) (2020)
[Targetorium] Павел Антонов Facebook Performance PRO (2020) (2020)