Таргетелог и SMM-специалист

Предлагаю услуги.

Настройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager:

☑️Анализ и рекомендации по посадочной странице

☑️Настройка Facebook Business Manager

☑️Создание пикселя и настройка

☑️Создание аватара клиента

☑️Определение целевой аудитории

☑️Конкурентный анализ

☑️Подготовка 3-х креативов

☑️Создание аудиторий

☑️Настройка, запуск и тестирование рекламных кампаний

При ведении:

☑️Оптимизация, понижение стоимости клика

☑️Масштабирование рекламной кампании

Лидогенерация в магазине мобильных аксессуаров 6 мес. (бюджет на мес. - 100$, получено - 150 заявок со средним чеком 15$)

Лидогенерация + ведение аккаунта дизайнера интерьера (бюджет 30$, получено - 3 заявки со средним чеком 150$)

Есть опыт работы интернет-маркетолога e-commerce проекта, функционал - разработка стратегии, введение соцсетей, email-рассылка, аналитика.

Пройденные курсы:

Тарас Левчик Facebook Мастер 1.0 (2018)

[Targetorium] Виктор Филоненко Facebook Performance Core (2020) (2020)

[Targetorium] Павел Антонов Facebook Performance PRO (2020) (2020)