Таргетинговая реклама для туристического агентства

Настройка и ведениерекламныхкампаний для продажи услуг в туристической сфере

Выполнение работ по подготовке рекламных материалов,разработке стиля оформления настройке, ведении и оптимизации рекламных кампаний

в Instagram и Facebook.

Глобальная цель рекламных кампаний: получение лидов (заявок) от потенциальных клиентов,которые заинтересованы в покупке тура для дальнейшего их прозвона и непосредственной

продажи контакт-центром.

Временнаяцельпроведениярекламныхкампаний:С помощьютаргетинговойрекламыв социальныхсетях (instagram и Facebook) обеспечить от 20 до 30 заявок в день.

Типрекламныхкампаний, которыйиспользовался:Лидогенерация – сбор контактних даннях потенциальных клиентов непосредственно в Facebook и instagram с дальнейшим их оформлением тура.

Ходвыполненияработ:

· Вначалеработ и каждый месяц проводится полноценный аналіз рынка, его трендов и тенденций, деятельностиконкурентов и их рекламних кампаний.

· Разработка маркетинговой и рекламнойстратегии

· Разработка креативных, ярких баннеров в фирменномстиле бренда, написание продающих текстовдля объявлений.

· Запускрекламныхкампаний в тестовомрежиме. Проведение А/В тестирования с целью выявления самих эффективных аудиторий,офферов, объявлений и креативов.

· Анализ результатов тестирования рекламних кампаний.Соответственная корректировка рекламной стратегии.Оптимизация рекламних кампаний с целью снижения стоимости лидов иувеличения % их конвертабельности вклиентов.

· Ежедневная оптимизация рекламних кампаний, их перезапуск с новыми креативами нановыеаудитории.

· Запускспециализированных рекламних кампаний.

· Ежедневная полноценная отчётностьо проделанных работах и их результативности.

Эффективностьрекламы напрямую зависит от качественной проработки и сегментации целевой аудитории. В ходерекламныхкампанийиспользовали 3 самыхэффективных метода настройки аудитории для

лидогенерации:

1. Поинтересам – туризм,активный отдых, поездки на море, поездки в горы, поездки за рубеж и все

субинтересы, которые с ними связаны.

2. Исходя из места работы и занимаемой должности – акцент делался науправленческое звено компаний и старший менеджмент: владельцы, генеральные,

финансовые, исполнительные директора,старшие менеджеры и управляющие отделами

3. Поведенческие факторы – часто и регулярно путешествуют за границу

4. Достаток – акцент делался на людей, которые покупают предметы роскоши,летают в бизнес-классе, владеют дорогими автомобилями.

5. Lookalike– послесборабазыномеров и имейловклиентов и людей, заинтересовавшихся услугами

клиники, быланастроена реклама на похожую аудиторию,которая с максимальной вероятностью заинтересуется турами.

Результаты:

· Средняястоимостьлида(заявки) составила 2,82$

· Процентконверсиилида в клиента – 17%

· Средний чек: 820$

Настраивали рекламудля сотен разных направлений и туров:Испания,Италия, ОАЕ, Индонезия, США, Турция, Египет, Норвегия и множество других.

Рекламировали автобусные туры, оздоровительные туры, туры для бизнес-класса

(Яхтинг Вик, курорты, туры на острова).