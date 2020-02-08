Таргетинговая реклама для туристического агентства
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Настройка и ведениерекламныхкампаний для продажи услуг в туристической сфере
Выполнение работ по подготовке рекламных материалов,разработке стиля оформления настройке, ведении и оптимизации рекламных кампаний
в Instagram и Facebook.
Глобальная цель рекламных кампаний: получение лидов (заявок) от потенциальных клиентов,которые заинтересованы в покупке тура для дальнейшего их прозвона и непосредственной
продажи контакт-центром.
Временнаяцельпроведениярекламныхкампаний:С помощьютаргетинговойрекламыв социальныхсетях (instagram и Facebook) обеспечить от 20 до 30 заявок в день.
Типрекламныхкампаний, которыйиспользовался:Лидогенерация – сбор контактних даннях потенциальных клиентов непосредственно в Facebook и instagram с дальнейшим их оформлением тура.
Ходвыполненияработ:
· Вначалеработ и каждый месяц проводится полноценный аналіз рынка, его трендов и тенденций, деятельностиконкурентов и их рекламних кампаний.
· Разработка маркетинговой и рекламнойстратегии
· Разработка креативных, ярких баннеров в фирменномстиле бренда, написание продающих текстовдля объявлений.
· Запускрекламныхкампаний в тестовомрежиме. Проведение А/В тестирования с целью выявления самих эффективных аудиторий,офферов, объявлений и креативов.
· Анализ результатов тестирования рекламних кампаний.Соответственная корректировка рекламной стратегии.Оптимизация рекламних кампаний с целью снижения стоимости лидов иувеличения % их конвертабельности вклиентов.
· Ежедневная оптимизация рекламних кампаний, их перезапуск с новыми креативами нановыеаудитории.
· Запускспециализированных рекламних кампаний.
· Ежедневная полноценная отчётностьо проделанных работах и их результативности.
Эффективностьрекламы напрямую зависит от качественной проработки и сегментации целевой аудитории. В ходерекламныхкампанийиспользовали 3 самыхэффективных метода настройки аудитории для
лидогенерации:
1. Поинтересам – туризм,активный отдых, поездки на море, поездки в горы, поездки за рубеж и все
субинтересы, которые с ними связаны.
2. Исходя из места работы и занимаемой должности – акцент делался науправленческое звено компаний и старший менеджмент: владельцы, генеральные,
финансовые, исполнительные директора,старшие менеджеры и управляющие отделами
3. Поведенческие факторы – часто и регулярно путешествуют за границу
4. Достаток – акцент делался на людей, которые покупают предметы роскоши,летают в бизнес-классе, владеют дорогими автомобилями.
5. Lookalike– послесборабазыномеров и имейловклиентов и людей, заинтересовавшихся услугами
клиники, быланастроена реклама на похожую аудиторию,которая с максимальной вероятностью заинтересуется турами.
Результаты:
· Средняястоимостьлида(заявки) составила 2,82$
· Процентконверсиилида в клиента – 17%
· Средний чек: 820$
Настраивали рекламудля сотен разных направлений и туров:Испания,Италия, ОАЕ, Индонезия, США, Турция, Египет, Норвегия и множество других.
Рекламировали автобусные туры, оздоровительные туры, туры для бизнес-класса
(Яхтинг Вик, курорты, туры на острова).