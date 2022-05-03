Таргетированная реклама для магазина женской одежд

Ниша: Женская одежда, бесшовные спортивные костюмыЗадача:Очень интересный бренд бесшовных спортивных костюмов. Базируется на острове Бали (Индонезия), там есть физический магазин. А также у них есть доставка по России.В рамках продвижения в Instagram работали как на аудиторию России, так и на аудиторию Индонезии. Креативы делали на русском и английском языках.Аудитория:ЦА: девушки от 18 лет, которым интересен фитнесСтратегия: Было решено вести людей сразу в директ инстаграма и не усложнять коммуникацию.Плюсы данной стратегии: часть людей будет подписываться на профиль (что очень важно) + будем получать заявки в директРезультаты:Потрачено: 43000 руб.Заявок в директ: 337Средняя цена заявки: 127 руб.Подписчиков привлечено: 622ROI рекламной кампании: 375%