Схема процессов Начальника производст.участка

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16 лет назад
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http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=79207

Схема процессов Начальника производственного участка (отрывок из технического задания).

Внедрение информационной системы «1С:Управление Производственным Предприятием» ред.1.2 на производственном предприятии в мясоперерабатывающей отрасли.

Работа по этапам:

1. Сбор и анализ технических требований;

2. Разработка технического задания;

3. Кодирование по задачам;

4. Разработка контрольных примеров по задачам.

Разработано в рамках проекта автоматизации 1С представленного по ссылке.