Схема процессов Начальника производст.участка
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16 лет назад
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http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=79207
Схема процессов Начальника производственного участка (отрывок из технического задания).
Внедрение информационной системы «1С:Управление Производственным Предприятием» ред.1.2 на производственном предприятии в мясоперерабатывающей отрасли.
Работа по этапам:
1. Сбор и анализ технических требований;
2. Разработка технического задания;
3. Кодирование по задачам;
4. Разработка контрольных примеров по задачам.
Разработано в рамках проекта автоматизации 1С представленного по ссылке.