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http://1c.rarus.ru/experience/solutions/45595/
Конфигурация «1С:Консолидация». Платформа 1С:Предприятие 8.1.
Отчет «Управленческий Баланс».
В конфигурации разработаны блоки:
1. Учет товарооборота компании;
2. Финансовый учет (внеоборотные активы, денежные средства и пр.);
3. Управленческий учет (план-счетов, поддержка на уровне документов и отчетность);
4. Обмен данными с системой MS SQL.
Разработано в рамках проекта автоматизации 1С представленного по ссылке.