Отчет «Управленческий Баланс»

Добавлена
16 лет назад
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http://1c.rarus.ru/experience/solutions/45595/

Конфигурация «1С:Консолидация». Платформа 1С:Предприятие 8.1.

Отчет «Управленческий Баланс».

В конфигурации разработаны блоки:

1. Учет товарооборота компании;

2. Финансовый учет (внеоборотные активы, денежные средства и пр.);

3. Управленческий учет (план-счетов, поддержка на уровне документов и отчетность);

4. Обмен данными с системой MS SQL.

Разработано в рамках проекта автоматизации 1С представленного по ссылке.