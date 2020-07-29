Курс "Интернет-Маркетинг. Создание сайтов"

Интересует самостоятельное создание, продвижение и реклама сайта для бизнеса, или ты хочешь научиться контекстной рекламе? А может все это для тебя вообще пустой звук и ты хотел бы разобраться в азах сферы Digital? Тогда тебе сюда!
Что мы предлагаем:
Пройти образовательный Курс "Интернет-маркетинг. Создание сайта на WorsPress" под руководством маркетолога, директора Агентства интернет-маркетинга, который уже работал с:
- Российской Шахматной Федерацией
- Институтом аналитической токсикологии
- Сетью экстремальных отелей AYS
- Адвокатской палатой Краснодарского Края
- Долиной Лефкадия
- Автосервисом "Штурман", г.Иваново
С 2014 года выпущено более 30 групп студентов в возрасте 16 - 60+ лет.
В процессе обучения ты научишься видеть весь процесс интернет-маркетинга в общем, понимать как взаимодействуют между собой отдельные направления разработки, рекламы, аналитики.
Перечень основных тем, которые рассматриваются на протяжении курса:
- работа с доменом и хостингом
- CMS WordPress
- установка, настройка, работа с плагинами
- администрирование сайта
- E-commrce (создание интернет-магазина)
- контент-менеджмент, виды контента
- основы SEO-оптимизации и внешнего продвижения сайта
- контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google Adwords
- таргетированная реклама в социальных сетях
- SMM (Social Media marketing)
- анализ статистики и показателей сайта
- анализ ниши (спрос, трафик, конкурентность)
- монетизация сайта, где заработать первые деньги в интернет (фриланс, поиск заказов)
Помимо основной программы курс включает:
- домашние задания для закрепления материала после каждого занятия
- ссылки на полезные ресурсы и сервисы
- доступ к каналу с видео по интернет-маркетингу и WordPress
Для кого этот курс:
- начинающих, желающих зарабатывать на фрилансе
- стартапов
- предпринимателей
- администраторов, владельцев сайтов/интернет-магазинов
- маркетологов крупных компаний, желающих повысить свои знания в сфере интернет-маркетинга
✏Требования к студентам:
- уверенное владение ПК
- способность быстро воспринимать информацию
✏Базовый дистанционный курс составляет 9 занятий, по 3 часа
Если вы хотите узнать полную информацию об обучении на том или ином курсе, пишите в личные сообщения или администратору группы https://vk.com/magnumopusmarketing
+7 (962) 155-87-51