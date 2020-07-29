Курс "Интернет-Маркетинг. Создание сайтов"

Интересует самостоятельное создание, продвижение и реклама сайта для бизнеса, или ты хочешь научиться контекстной рекламе? А может все это для тебя вообще пустой звук и ты хотел бы разобраться в азах сферы Digital? Тогда тебе сюда!

Что мы предлагаем:

Пройти образовательный Курс "Интернет-маркетинг. Создание сайта на WorsPress" под руководством маркетолога, директора Агентства интернет-маркетинга, который уже работал с:

- Российской Шахматной Федерацией

- Институтом аналитической токсикологии

- Сетью экстремальных отелей AYS

- Адвокатской палатой Краснодарского Края

- Долиной Лефкадия

- Автосервисом "Штурман", г.Иваново

‍С 2014 года выпущено более 30 групп студентов в возрасте 16 - 60+ лет.

В процессе обучения ты научишься видеть весь процесс интернет-маркетинга в общем, понимать как взаимодействуют между собой отдельные направления разработки, рекламы, аналитики.

Перечень основных тем, которые рассматриваются на протяжении курса:

- работа с доменом и хостингом

- CMS WordPress

- установка, настройка, работа с плагинами

- администрирование сайта

- E-commrce (создание интернет-магазина)

- контент-менеджмент, виды контента

- основы SEO-оптимизации и внешнего продвижения сайта

- контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google Adwords

- таргетированная реклама в социальных сетях

- SMM (Social Media marketing)

- анализ статистики и показателей сайта

- анализ ниши (спрос, трафик, конкурентность)

- монетизация сайта, где заработать первые деньги в интернет (фриланс, поиск заказов)

Помимо основной программы курс включает:

- домашние задания для закрепления материала после каждого занятия

- ссылки на полезные ресурсы и сервисы

- доступ к каналу с видео по интернет-маркетингу и WordPress

‍Для кого этот курс:

- начинающих, желающих зарабатывать на фрилансе

- стартапов

- предпринимателей

- администраторов, владельцев сайтов/интернет-магазинов

- маркетологов крупных компаний, желающих повысить свои знания в сфере интернет-маркетинга

✏Требования к студентам:

- уверенное владение ПК

- способность быстро воспринимать информацию

✏Базовый дистанционный курс составляет 9 занятий, по 3 часа

Если вы хотите узнать полную информацию об обучении на том или ином курсе, пишите в личные сообщения или администратору группы https://vk.com/magnumopusmarketing

+7 (962) 155-87-51

https://opus-magnum.ru/