Академия робототехники "Оптимус"

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Моя первая работа как фрилансера. Сайт был написан без использования CMS с нуля. При разработке старался учесть все пожелания заказчика.
Структурно сайт состоит из административной части и собственно сайта.
Особенности серверной части:
- Сервер написан на экономичной в плане расхода памяти и процессора технологии Node.js.
- При разработке старался уделять большое внимание производительности (насколько это получилось - покажет время), поэтому код полностью асинхронный, что означает возможность одновременной обработки нескольких обращений к серверу без риска зависания.
- По той же причине фотогалерея хранится не на самом сервере, а на серверах ВКонтакте, откуда подгружается непосредственно на сайт. Это позволило разгрузить основной сервер.
- Отправка почты (через форму обратной связи)
- Сжатие данных при передаче на клиент
- Клиентское кэширование
Техническая информация:
Стэк технологий:
1) Сервер (Node.js)
- express
- pug
-mysql
-bluebird
и т.д.
2) Клиент
- HTML5
- CSS3
- JS
- JQUERY