Академия робототехники "Оптимус"

http://rostovoptimus.ru

Моя первая работа как фрилансера. Сайт был написан без использования CMS с нуля. При разработке старался учесть все пожелания заказчика.

Структурно сайт состоит из административной части и собственно сайта.

Особенности серверной части:

- Сервер написан на экономичной в плане расхода памяти и процессора технологии Node.js.

- При разработке старался уделять большое внимание производительности (насколько это получилось - покажет время), поэтому код полностью асинхронный, что означает возможность одновременной обработки нескольких обращений к серверу без риска зависания.

- По той же причине фотогалерея хранится не на самом сервере, а на серверах ВКонтакте, откуда подгружается непосредственно на сайт. Это позволило разгрузить основной сервер.

- Отправка почты (через форму обратной связи)

- Сжатие данных при передаче на клиент

- Клиентское кэширование

Техническая информация:

Стэк технологий:

1) Сервер (Node.js)

- express

- pug

-mysql

-bluebird

и т.д.

2) Клиент

- HTML5

- CSS3

- JS

- JQUERY