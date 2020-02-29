Мои примеры, шаблоны можете посмотреть ниже.

Расскажу про себя и про свои работы.

Университет закончил в 2018 году, работал по верстке с 2017 года по 2018 год на фирме Site-express. После ушел на фриланс, доработка сайтов, заполнение, верстка и параллельно занимался монтажом. Со мной легко найти общий язык и я люблю учиться, узнавать все новое. Английский знаю выше среднего, языками владею css, less javascript, jQ, html, python, MySQL.

Где я работал ранее официально: https://shop-express.com.ua/ukr/

Примеры работ:

https://xymogen.com.ua/

https://chizay.com/

https://canboni.com/

https://decorelhome.com.ua/

https://ambshoes.com.ua/

https://innalee.com/

https://shop.chizay.com/

https://aromaelhome.com.ua/

https://thewill.com.ua/

Мой Сайт: http://flyproduction.002.site-x.pro/

На днях закончил сайты по макету заказчику:

https://prigkos888.github.io/blogg.html/home.html

https://prigkos88888.github.io/test/test-task.html

Перейдем к шаблонам: делал я их больше 2 лет назад, еще в универе честно говоря давно их стоит изменить.

Мои шаблоны сайтов можете посмотреть тут:

http://demox-001.site-x.pro/

http://demox-002.site-x.pro/