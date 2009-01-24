ГК "Фундамент" (1c-bitrix)
Веб-программирование
Добавлена153 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.remont-f.ru/portfolio/repair.php
Изменение логики работы компонент модуля "Галерея 2.0" CMS 1c-bitrix.
Полная адаптация под нужды заказчика. Интеграция в общий стиль сайта. Программирование на PHP с применением битрикс API.
Отзыв заказчика можно посмотреть тут: http://www.free-lance.ru/users/d0x1n/opinions/