ГК "Фундамент" (1c-bitrix)

http://www.remont-f.ru/portfolio/repair.php

Изменение логики работы компонент модуля "Галерея 2.0" CMS 1c-bitrix.

Полная адаптация под нужды заказчика. Интеграция в общий стиль сайта. Программирование на PHP с применением битрикс API.

Отзыв заказчика можно посмотреть тут: http://www.free-lance.ru/users/d0x1n/opinions/