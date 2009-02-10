Blue-nose.ru (1c-bitrix)

http://www.blue-nose.ru

Проект выполнен практически под ключ (кроме дизайна). Настройка сервера для оптимальной работы (дву-уровневая структура front-to-back end) верстка, разработка шаблона для битрикс, интеграция шаблона, структура, настройка, программирование с применением API битрикс, интеграция с 1С.