Blue-nose.ru (1c-bitrix)
Сайты «под ключ»
Добавлена209 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект выполнен практически под ключ (кроме дизайна). Настройка сервера для оптимальной работы (дву-уровневая структура front-to-back end) верстка, разработка шаблона для битрикс, интеграция шаблона, структура, настройка, программирование с применением API битрикс, интеграция с 1С.