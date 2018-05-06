Hunter - 2d игра в стиле minecraft

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Описание
Простая, но при этом увлекательная 2d-игра в стиле minecraft. Играть можно как на компьютере, так и на смартфоне или планшете.
Цель игры:
Целью игры является прохождение всех уровней. Что бы пройти уровень нужно собрать все ценные предметы, и только после этого прийти на финиш.
Если вы придете на финиша до того, как соберете все предметы, то ничего не произойдет.
Сможете пройти последний уровень с первого раза?
p.s. сложные уровни начинаются с 9 (1-8 уровни - это скорее подготовка)
Управление:
В игре есть несколько способов управление:
- A/D/W (налево, направо, прыжок)
- Клавише со стрелками
- Касание по кнопкам - налево, направо, касание по экрану - прыжок (для сенсорных экранов)
Технические характеристики
Производительность
- fps в игре все время держится в районе 60 fps (что является максимумом в браузере), даже на мобильных
- В сервисе PageSpeed Insights от google оценка 99/100 для mobile и 98 для desktop.
Игра полностью адаптивна. Она адекватно отображается на дисплеях вплоть до 250х250px
Дополнительные возможности
- Игра сохраняет текущий уровень в localStorage, поэтому при обновлении страницы уровень сохраняется
- Также в localStorage сохраняются уровни, поэтому при повторном открытии уровня он берется из localStorage
- Можно очень легко менять масштаб игры: https://github.com/DimaGashko/hunter/blob/master/app/js/game/render.js#L8
- Масштаб игры можно менять по осям (то есть картинку можно исказить): скриншот
Ссылки
- Сама игра: http://hunter-2d.tk/