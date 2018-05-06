Hunter - 2d игра в стиле minecraft

Добавлена
6 лет назад
934 просмотра
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Описание

Простая, но при этом увлекательная 2d-игра в стиле minecraft. Играть можно как на компьютере, так и на смартфоне или планшете.

Цель игры:

Целью игры является прохождение всех уровней. Что бы пройти уровень нужно собрать все ценные предметы, и только после этого прийти на финиш.

Если вы придете на финиша до того, как соберете все предметы, то ничего не произойдет.

Сможете пройти последний уровень с первого раза?

p.s. сложные уровни начинаются с 9 (1-8 уровни - это скорее подготовка)

Управление:

В игре есть несколько способов управление:

  • A/D/W (налево, направо, прыжок)
  • Клавише со стрелками
  • Касание по кнопкам - налево, направо, касание по экрану - прыжок (для сенсорных экранов)

Технические характеристики

Производительность

  • fps в игре все время держится в районе 60 fps (что является максимумом в браузере), даже на мобильных
  • В сервисе PageSpeed Insights от google оценка 99/100 для mobile и 98 для desktop.
Адаптивность

Игра полностью адаптивна. Она адекватно отображается на дисплеях вплоть до 250х250px

Дополнительные возможности

  • Игра сохраняет текущий уровень в localStorage, поэтому при обновлении страницы уровень сохраняется
  • Также в localStorage сохраняются уровни, поэтому при повторном открытии уровня он берется из localStorage
Используемые технологии

  • html (jade/pug)
  • css (sass)
  • js (es-6, canvas...)
  • gulp 4
  • yarn + npm
  • Карты рисуются в Tiled Map Editor

Ссылки