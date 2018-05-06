Hunter - 2d игра в стиле minecraft

http://hunter-2d.tk/

Описание

Простая, но при этом увлекательная 2d-игра в стиле minecraft. Играть можно как на компьютере, так и на смартфоне или планшете.

Цель игры:

Целью игры является прохождение всех уровней. Что бы пройти уровень нужно собрать все ценные предметы, и только после этого прийти на финиш.

Если вы придете на финиша до того, как соберете все предметы, то ничего не произойдет.

Сможете пройти последний уровень с первого раза?

p.s. сложные уровни начинаются с 9 (1-8 уровни - это скорее подготовка)

Управление:

В игре есть несколько способов управление:

A/D/W (налево, направо, прыжок)

Клавише со стрелками

Касание по кнопкам - налево, направо, касание по экрану - прыжок (для сенсорных экранов)

Технические характеристики

Производительность

fps в игре все время держится в районе 60 fps (что является максимумом в браузере), даже на мобильных

В сервисе PageSpeed Insights от google оценка 99/100 для mobile и 98 для desktop.

Игра полностью адаптивна. Она адекватно отображается на дисплеях вплоть до 250х250px

Дополнительные возможности

Игра сохраняет текущий уровень в localStorage, поэтому при обновлении страницы уровень сохраняется

Также в localStorage сохраняются уровни, поэтому при повторном открытии уровня он берется из localStorage

Можно очень легко менять масштаб игры: https://github.com/DimaGashko/hunter/blob/master/app/js/game/render.js#L8

Масштаб игры можно менять по осям (то есть картинку можно исказить): скриншот

html (jade/pug)

css (sass)

js (es-6, canvas...)

gulp 4

yarn + npm

Карты рисуются в Tiled Map Editor

Ссылки