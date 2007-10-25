Казанские Ведомости

http://www.kazved.ru

Cайт ведущей газеты Казани.

Веб-сайт написан на ASP.NET в связке с SQL Server 2005, Microsoft AJAX.

Модули сайта:

Модуль газеты - привязка статей по рубрикам и датам к определенному выпуску.

Модуль свободных статей - не привязанных ни к какой дате.

Модуль "о сотрудниках" - список сотрудников с фотографиями и контактами.

Модуль рейтинга статей - каждую статью можно оценить по 5-бальной шкале и оставить к ней комментарий.

Модуль календаря - выпуск (номер) газеты привязан к дате, в календаре появляется ссылка на выпуск.

Модуль фотогалереи - коллекции фотографий по заданным тематикам, с описанием каждой фотографии.

Модуль опросов (голосований) - голосования по тематике, и архив опросов.

Поиск по сайту - поиск по ключевым словам по всему контенту сайта.

На сайте применена технология URL Rewriting: все ссылки "короткие" и удобные.

AJAX применен в голосованиях, установке оценки к статье, в комментировании статьи (при отправке комментария), в календаре, при перелистывании календаря по месяцам и годам.

На сайте автоматически обновляется RSS поток при добавлении новой статьи, автоматически обновляется SiteMap.

Администрирование осуществляется из модуля администратора: он может создавать новые выпуски газет, создавать рубрики, добавлять статьи (WYSIWYG редактор), модерировать комментарии к статьям, создавать и редактировать опросы, как угодно изменять шаблон главной страницы, меню, разделы на сайте, редактировать информацию о сотрудниках, создавать и изменять фотогалереи, прямо из админки сайта, рассылать свежий номер газеты подписчикам по e-mail.

Посещаемость: 120 000 в месяц.