Казанские Ведомости

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Cайт ведущей газеты Казани.
Веб-сайт написан на ASP.NET в связке с SQL Server 2005, Microsoft AJAX.
Модули сайта:
Модуль газеты - привязка статей по рубрикам и датам к определенному выпуску.
Модуль свободных статей - не привязанных ни к какой дате.
Модуль "о сотрудниках" - список сотрудников с фотографиями и контактами.
Модуль рейтинга статей - каждую статью можно оценить по 5-бальной шкале и оставить к ней комментарий.
Модуль календаря - выпуск (номер) газеты привязан к дате, в календаре появляется ссылка на выпуск.
Модуль фотогалереи - коллекции фотографий по заданным тематикам, с описанием каждой фотографии.
Модуль опросов (голосований) - голосования по тематике, и архив опросов.
Поиск по сайту - поиск по ключевым словам по всему контенту сайта.
На сайте применена технология URL Rewriting: все ссылки "короткие" и удобные.
AJAX применен в голосованиях, установке оценки к статье, в комментировании статьи (при отправке комментария), в календаре, при перелистывании календаря по месяцам и годам.
На сайте автоматически обновляется RSS поток при добавлении новой статьи, автоматически обновляется SiteMap.
Администрирование осуществляется из модуля администратора: он может создавать новые выпуски газет, создавать рубрики, добавлять статьи (WYSIWYG редактор), модерировать комментарии к статьям, создавать и редактировать опросы, как угодно изменять шаблон главной страницы, меню, разделы на сайте, редактировать информацию о сотрудниках, создавать и изменять фотогалереи, прямо из админки сайта, рассылать свежий номер газеты подписчикам по e-mail.
Посещаемость: 120 000 в месяц.