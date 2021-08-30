Парсер XML фидов Python + Flask

Программа объединяет XML/YML фиды из разных источников в один, делает уникальные артикулы, удаляет по ключевым словам ненужные категории. Можно запускать как из браузера, так и через планировщик задач в заданное время. Писалось для prom.ua, но после доработки подойдет для Розетки, Алло, Яндекс.Маркет и т.д.