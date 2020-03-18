Портал недвижимости NOVOSTROY

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Локация:
- Украина
- Команда:
- 5 специалистов
- Решение:
- Портал
- База данных
- Админ.панель
- Личные кабинеты
- Отрасль:
- Недвижимость
- Технологии:
- Laravel
- PHP
- JavaScript
- jQuery
- Front End (Bootstrap, CSS3, HTML5)
- Подробнее тут https://avada-media.ua/portfolio/novostroy-od-ua/