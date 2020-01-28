Веб-сайт для управления проектами.

Веб-приложение по управлению проектами.

В приложении пользователи для облегчения достижения своих целей, способом разделения работы на подпункты имеют возможность посмотреть информацию по проектам редактировать их, создавать и удалять. Также настраивать интерфейс, и сообщать администраторов об ошибках. Предусмотрена работа в группе от 2 до 4 человек. На сайте присутствуют: календарь, блокнот, движок прогресса(вывод прогресса, задания и дерево заданий), вывод диаграмм по разным критериям прогресса, блок событий.