Веб-сайт для управления проектами.

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Веб-приложение по управлению проектами.
В приложении пользователи для облегчения достижения своих целей, способом разделения работы на подпункты имеют возможность посмотреть информацию по проектам редактировать их, создавать и удалять. Также настраивать интерфейс, и сообщать администраторов об ошибках. Предусмотрена работа в группе от 2 до 4 человек. На сайте присутствуют: календарь, блокнот, движок прогресса(вывод прогресса, задания и дерево заданий), вывод диаграмм по разным критериям прогресса, блок событий.
- PHP
- JavaScript (JQuery)
- SQL
- HTML5
- CSS3