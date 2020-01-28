Адаптивный интернет-магазин, с админ-панелью.

Добавлена
4 года назад
94 просмотра
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  • HTML5
  • CSS3
  • PHP
  • SQL
  • JavaScript (динамические формы, админ-панель с автоматическим обновлением данных)