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Адаптивный интернет-магазин, с админ-панелью.
Интернет-магазины
Добавлена
4 года назад
94 просмотра
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HTML5
CSS3
PHP
SQL
JavaScript (динамические формы, админ-панель с автоматическим обновлением данных)
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Вадим
vdm_mss
Был
4 года назад
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