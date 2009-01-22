Дизайн, препресс, вёрстка - всё сам!
Верстка полиграфии
Добавлена164 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стаж 15 лет практической работы в полиграфии (дизайн, вёрстка, препресс).
Могу исполнять работу дистанционно. Для Тольятти - неполный рабочий день, или ненормированный.
Согласен обслуживать какое-либо предприятие
или организацию в сфере дизайна, полиграфии
(Любая печатная, сувенирная, рекламная продукция).
В совершенстве владею программным обеспечением
Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator.
Сопутствующими программами. Платформы - MAC, PC.
Готов рассмотреть Ваши предложения. Рабочую базу имею.