Могу всё в полиграфии

Стаж 15 лет практической работы в полиграфии (дизайн, вёрстка, препресс).

Могу исполнять работу дистанционно. Для Тольятти - неполный рабочий день, или ненормированный.

Согласен обслуживать какое-либо предприятие

или организацию в сфере дизайна, полиграфии

(Любая печатная, сувенирная, рекламная продукция).

В совершенстве владею программным обеспечением

Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator.

Сопутствующими программами. Платформы - MAC, PC.

Готов рассмотреть Ваши предложения. Рабочую базу имею.

[email protected]