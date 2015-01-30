Создание и ведение групп/страниц в социальных сетях;Разработка стратегии присутствия бренда в онлайне;
Подготовка и размещение контента для сообществ в социальных сетях;
Подготовка отчетов, работа со статистикой и анализ эффективности;
Создание, контроль, мониторинг рекламных объявлений;
Ведение групп/страниц в социальных сетях;
разработка стратегии присутствия бренда в онлайне;
подготовка контента для сообществ в социальных сетях;
подготовка отчетов, работа со статистикой и анализ эффективности;
создание, контроль, мониторинг рекламных объявлений.
размещение новостного контента на интернет площадках
Знание программ :
свободное владение ПК (Windows, Word, Excel, Internet,Google AdWords)
CorelDRAW
1С Бухгалтерия - 7.7, МЕДОК,Клиент-Банк,Арт Звит Плюс,