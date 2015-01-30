создание, контроль, мониторинг рекламных объявлений.

Создание и ведение групп/страниц в социальных сетях;Разработка стратегии присутствия бренда в онлайне;

Подготовка и размещение контента для сообществ в социальных сетях;

Подготовка отчетов, работа со статистикой и анализ эффективности;

Создание, контроль, мониторинг рекламных объявлений;

Ведение групп/страниц в социальных сетях;

разработка стратегии присутствия бренда в онлайне;

подготовка контента для сообществ в социальных сетях;

подготовка отчетов, работа со статистикой и анализ эффективности;

создание, контроль, мониторинг рекламных объявлений.

размещение новостного контента на интернет площадках

Знание программ :

свободное владение ПК (Windows, Word, Excel, Internet,Google AdWords)

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1С Бухгалтерия - 7.7, МЕДОК,Клиент-Банк,Арт Звит Плюс,