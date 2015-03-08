$30
Задача. Сверстать готовый макет в соответствие с ТЗ. Верстка адаптивная, кроссбраузерность + мобильные браузеры. Подробное ТЗ + макет в PSD вышлем кандидатам, которые нас заинтересуют. Оставляйте ...
HTML-верстка13 заявок
Закрыт
10 лет назад
Задача. Сверстать готовый макет в соответствие с ТЗ. Верстка адаптивная, кроссбраузерность + мобильные браузеры. Подробное ТЗ + макет в PSD вышлем кандидатам, которые нас заинтересуют. Оставляйте ...
Задача. Сделать дизайн лендинга по натяжным потолкам по готовому эскизу. На выходе PSD для верстальщика. Дизайн адаптивный, кроссбраузерность + мобильные браузеры Подробное ТЗ + эскиз + контент вышлем кандидатам, которые нас ...