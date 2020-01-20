Требуется отредактировать заголовок и статью (отель для кошек) написанную мной, сформулировать правильно предложения, расставить знаки препинания, что-то добавить или удалить. Вообщем статья на главную страницу сайта должна быть грамотная и хорошо читаемая, и конечно с ключевыми ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $4Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется простой сайт для гостиницы. Т.З в файле.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется создать сайт с нуля для дальнейшего выведения в топ google, тема сайта зоо-отель. Домен, хостинг, логотип, фото,видео, информация есть. Сайт должен быть изначально оптимизирован под SEO, дизайн в стиле логотипа который я предоставлю, основной ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать, красиво оформить (логотип есть) и правильно настроить коммерческую страницу в facebook, instagram по предоставлению услуг (zoo-hotel), Просьба оставлять заявку подрядчиков с положительными рекомендациями и которые умеют разговаривать по телефону (хотя-бы для обсуждения цены и ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется изготовить качественный узнаваемый логотип для зоогостиницы для дальнейшего использования FB, INST, визитки, сайт и т.д.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
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