2275969

Сергей Шевченко 2275969

 
51 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Сайт с нуля для гостиницы.
Спасибо! Отличный заказчик, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Огромное спасибо Ярославу! Всё сделано быстро, качественно на высшем уровне! Сайт получился очень достойный. Ярослав сделал намного больше чем я ожидал, настоящий профессионал своего дела, я очень рад что обратился именно к нему. Рекомендую! Можете не сомневаться, всё будет сделано на Высоком Уровне!
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Логотип для зоо-гостиницы
Доволен сотрудничеством. Всегда на связи, правки по делу, мгновенная оплата. Рекомендую!
Спасибо Сергею за хорошую работу и коммуникабельность, всё сделано качественно и в оговоренные сроки! Буду обращаться и в дальнейшем! Рекомендую!!!
Ответный отзыв