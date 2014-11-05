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- Иконки и Пиксель-арт21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать форму обратной связи для сайта в модальном окне: 1. поля Имя, Телефон 2. в модальном окне 3. корректная работа во всех браузерах 4. на лендинге 12 позиций товара, под каждый товар свой дополнительный ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача простая, сделать таймер обратного отсчета на 24 часа, т.е. чтобы в 0.00 он начинал считать заново автоматически Необходимо чтобы он корректно работал во всех браузерах и необходимо несколько штук на странице сайтаВеб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать форму обратной связи для сайта и настроить автоматическую систему отправки данных. Сайт написан на html и css (лендинг) Форма при нажатии, к примеру, кнопки "КУПИТЬ" появлялась в модальном окне, на кнопку отправки данных с формы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать программу, чтобы клиент при отправки формы с сайта (заполняя поля имя+телефон), получал автоматом смс сообщение с текстом "Вы оформили заказ на сайте www.primer.ru, в ближайшее время...", при этом сообщение с данными заказа должно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад