Логотип ивент-агентства

Нужно сделать около 15 различных картинок (иконок) для сайта. На сайте есть раздел "Возможности" и там краткий тезисный текст по каждой функции сервиса. Так вот нужно отрисовать тематические картинки. Аналог и пример как здесь: http://www.google.com.ua/intl/ru/drive/using-drive/ По ...