Иконки для меню на сайте

Для сайта http://programmybesplatno.com в горизонтальном меню нужно сделать пиктограммы/иконки вместо стрелочек

Всего получается: 27 штук, размер 32*32 или 64*64(подумаю еще) и что бы они нормально смотрелись при размере 16*16.

Не обязательно рисовать с нуля, можно подобрать/скомпонировать/сформировать и тд - но что бы они все были одного стиля и отвечали тематике каждой категории! http://prntscr.com/5ot7m8 вместо стрелочек.

Ваши цены и сроки?