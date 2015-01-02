Конвертация иконок в SVG

Иконки и Пиксель-артЗавершен3 заявки255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, есть иконки в psd, есть некоторые в векторе. Необходимо все иконки перевести в svg формат для верстки сайта.

От вас стоимость и сроки!

9 лет назад
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно! Сотрудничеством остался доволен.
Задание понятное. Александр все файлы для работы предоставил и помог в реализации проекта. Утверждение и оплата - легко и быстро. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Картинки и иконки для сайта

    $30

    Нужно сделать около 15 различных картинок (иконок) для сайта. На сайте есть раздел "Возможности" и там краткий тезисный текст по каждой функции сервиса. Так вот нужно отрисовать тематические картинки. Аналог и пример как здесь: http://www.google.com.ua/intl/ru/drive/using-drive/ По ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать одну иконку

    $5

    Прикрепляю иконку "Основной состав". В этом же стиле нужно сделать иконку "Карта хоккея России", желательно несколько вариантов - выберем лучший. Оплата по СБС, 5$ Срок - сегодня.

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн иконок

    Коллеги, привет. Пациент - tor.spb.ru, на главной есть пяток иконок. Требуется переделать это не совсем удачное 3D во что-то красивое Примеры работ с иконками, цены и сроки в заявки, иное в ЛС. Оплата по факту на банковский пластик/киви/яндекс ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовать несколько похожих копий

    Есть изображение вот такой вот пары семян, нужно взять этот вариант и отрисовать на основе него 4 похожих вариантов, а также уменьшить их до 65-50 пикселей, при этом изменить цветовую гамму, добавить немного различий к ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад