Фавикон для сайта

Есть в сервисе иконки. Необходимо поменять их на более качественные иконки. Прошу оставлять заявки только опытных исполнителей. Порядка 20 круглых иконок и 20 маленьких. Пример что делать ниже. Конкретную задачу выдам после выбора исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать фавикон для купонного сайта. Просьба указывать стоимость работы!
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