Фавикон для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт16 заявок183 просмотра
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Необходимо создать фавикон для купонного сайта. Просьба указывать стоимость работы!

9 лет назад
master2011
Павел 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад