Редизайн иконок

Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок186 просмотров
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Коллеги, привет.

Пациент - tor.spb.ru, на главной есть пяток иконок.

Требуется переделать это не совсем удачное 3D во что-то красивое

Примеры работ с иконками, цены и сроки в заявки, иное в ЛС.

Оплата по факту на банковский пластик/киви/яндекс кошельки/

9 лет назад
iShit
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$5
1 день
Хорошая и аккуратная работа, прекрасное вежливое общение. Полностью остался доволен творчеством Святослава. Рекомендую данного приятного молодого человека к работе.
Спасибо Александру за проект! Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Буду дальше сотрудничать. Рекомендую!