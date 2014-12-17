Нарисовать 20 фигур в svg

Иконки и Пиксель-артЗакрыт11 заявок239 просмотров
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Круг, квадрат, треугольник, ромб т.д. всего 20 штук.

в одном масштабе.

9 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад