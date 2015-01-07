Картинки и иконки для сайта

$30
Иконки и Пиксель-артЗавершен14 заявок231 просмотр
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Нужно сделать около 15 различных картинок (иконок) для сайта.

На сайте есть раздел "Возможности" и там краткий тезисный текст по каждой функции сервиса. Так вот нужно отрисовать тематические картинки.

Аналог и пример как здесь: http://www.google.com.ua/intl/ru/drive/using-drive/

По самому проекту подробности в личку.

9 лет назад
sumus
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
bergun
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
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