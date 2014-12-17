Сделать одну иконку

Круг, квадрат, треугольник, ромб т.д. всего 20 штук. в одном масштабе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прикрепляю иконку "Основной состав". В этом же стиле нужно сделать иконку "Карта хоккея России", желательно несколько вариантов - выберем лучший.
Оплата по СБС, 5$
Срок - сегодня.
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