Сделать одну иконку

$5
Иконки и Пиксель-артЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Прикрепляю иконку "Основной состав". В этом же стиле нужно сделать иконку "Карта хоккея России", желательно несколько вариантов - выберем лучший.

Оплата по СБС, 5$

Срок - сегодня.

9 лет назад
kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад