Нарисовать 3d иконки и инфоблоки, "причесать" дизайн страницы

Иконки и Пиксель-артЗакрыт16 заявок361 просмотр
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Дизайн главной страницы сделан на 80%, необходимо его "причесать" - поправить основное меню и блоки, поработать со шрифтами и текстурами.

Нарисовать 4 информационных блока и десять (возможно чуть больше) иконок

Оплата по факту

срок 2-3 дня

9 лет назад
Jevodan
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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