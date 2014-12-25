Здравствуйте, мне требуется дизайнер (девушка) для создания аватарки в группе по продаже женских часов и бижутерии. Нужен индивидуальный подход и понимание женской аудитории. Буду рад постоянному сотрудничеству. Примеры для аватарки пришлю.
Нарисовать 3d иконки и инфоблоки, "причесать" дизайн страницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн главной страницы сделан на 80%, необходимо его "причесать" - поправить основное меню и блоки, поработать со шрифтами и текстурами.
Нарисовать 4 информационных блока и десять (возможно чуть больше) иконок
Оплата по факту
срок 2-3 дня
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