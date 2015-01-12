Автарка для группы по продаже женских часов

$15
Иконки и Пиксель-артЗавершен11 заявок271 просмотр
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Здравствуйте, мне требуется дизайнер (девушка) для создания аватарки в группе по продаже женских часов и бижутерии.

Нужен индивидуальный подход и понимание женской аудитории. Буду рад постоянному сотрудничеству. Примеры для аватарки пришлю.

9 лет назад
iquality
Бузинов 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
veresen
Вера 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Все сделано на высшем уровне и за очень короткий срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Отличный заказчик! Все четко, профессионально, своевременная оплата, приятное общение. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую всем.
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