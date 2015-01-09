Нужно 5 иконок с банями для сайта

Дизайн главной страницы сделан на 80%, необходимо его "причесать" - поправить основное меню и блоки, поработать со шрифтами и текстурами. Нарисовать 4 информационных блока и десять (возможно чуть больше) иконок Оплата по факту срок 2-3 дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно 5 иконок для сайта бани размером 256 х 256 px. Суть задания состоит в том, что есть иконки бань , но они немного пустоваты, нужно к ним добавить деревце , зелень, банное ведро, как в примере прикрепленном в задание. В результате хочу получить 5 png и 5 psd файлов.
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