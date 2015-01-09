Нужно 5 иконок с банями для сайта

Добрый день, нужно 5 иконок для сайта бани размером 256 х 256 px. Суть задания состоит в том, что есть иконки бань , но они немного пустоваты, нужно к ним добавить деревце , зелень, банное ведро, как в примере прикрепленном в задание. В результате хочу получить 5 png и 5 psd файлов.