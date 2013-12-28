2Garin_ZMEY

Андрей 2Garin_ZMEY

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

ФИО: Ипатов Андрей

Пол: Мужской

Возраст: 31

Гражданство: Украина

Город проживания: Луганск

Тел: +38 (050) 505-79-81

E-mail: [email protected]

Образование

Луганский национальный аграрный университет, инженер-строитель (высшее)

Владение иностранными языками

Английский(базовый)

Опыт работы

3D моделирование - визуализация, арх 3D анимация - учебные пособия для кафедр промышленного и гражданского строительства, промдизайн, риггинг стройтехники

Профессиональные навыки и знания

(Cinema 4D, Vray, AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Photoshop) свободный рисунок от руки.

Трехмерное моделирование, ландшафтный архитектор(базовый уровень)

Занимаюсь 3D моделированием и вертуальным строительством

Выполняю чертежи любой сложности

Быстро перевожу чертежи в электронный вид

3D-графика
нет отзывов
от $70
от 1 дня
#1664