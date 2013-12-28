ФИО: Ипатов Андрей
Пол: Мужской
Возраст: 31
Гражданство: Украина
Город проживания: Луганск
Тел: +38 (050) 505-79-81
E-mail: [email protected]
Образование
Луганский национальный аграрный университет, инженер-строитель (высшее)
Владение иностранными языками
Английский(базовый)
Опыт работы
3D моделирование - визуализация, арх 3D анимация - учебные пособия для кафедр промышленного и гражданского строительства, промдизайн, риггинг стройтехники
Профессиональные навыки и знания
(Cinema 4D, Vray, AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Photoshop) свободный рисунок от руки.
Трехмерное моделирование, ландшафтный архитектор(базовый уровень)
Занимаюсь 3D моделированием и вертуальным строительством
Выполняю чертежи любой сложности
Быстро перевожу чертежи в электронный вид