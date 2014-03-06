Необходимо доработать мобильное приложение М С Т лаб, добавив возможность загружать фото из галереи Android. Ожидается написание соответствующих строчек кода для реализации этой функции.
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо отрисовать вектором, приклеплённые ниже файлы в .jpg И возможно ли это так как файлы не очень хорошего качества. Так как файлы не прикрепляются. Вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/BTNR/ECLRETqW7Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать форму для сайта с отправкой на e-mail Форма должна содержать следующие поля: Тип изделия. Выпадающее поле – парфюмерно-косметическая продукция – лекарственные средства – лиофилизация (сублимированные продукты)Вид товара. Этот список зависит от того, ...Завершен6 лет назад
Необходим парсер для сайта работающий на Opencart 1.5.5.2 c сайта gamma-i. ru (убрать пробелы) Функции: - парсинг товара - обновление цены с возможностью регулировки - / + и % - удаление ...Закрыт9 лет назад
Добрый) Необходим калькулятор для сайта для расчета Ювелирных изделий (формулы есть) Калькулятор Выпадающий список: «Изделие» Другое изделие Цепь R = ...Завершен10 лет назад
Суть такова: Парсинг (Спасрсить) Сделать РИП сайт один в один alt-shkaf.ruСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $111
Суть такова: Скопировать (спарсить) сайт один в один alt-shkaf.ruЗакрыт10 лет назад
Суть такова: Необходимо поставить на хостинг движок Opencart 1.5.41 (это просто) И перенести (спарсить) сайт один в один alt-shkaf.ruСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим парсер для интернет магазина на Opencart версия 1541: - Картинки - Цену - Атрибуты и возможность настройки цены как в % так и +/- от цены. WMR yandex moneyИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть калькулятор простой на jquery.(с подключаемым файлом) там всего 3 графы - Высота - Ширина - Выбранная цена Все 3 графы вбивает пользователь, нажимает кнопку рассчитать ...Завершен11 лет назад
Есть сайт http://alutech35.ru необходимо перенеcти данный сайт один в один на движок Opencart.Закрыт11 лет назад
Сайт sundesing.ru работающий на движке Opencart (ocStore 1.5.4.) Наполнить (перенести базу товаров это — картинки + таблицу, которая слева) с сайта www.expert-sun.ru на сайт sundesing.ru 1.Необходимо сохранить главную страницу так ...Завершен12 лет назад
- $100
НеактуаленВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Сайт expertsun.ru состоит из shtml страниц, их необходимо перенести на движок можно на wordpress r к примеру. То есть. 1. Поставить движок. 2. Перенести наш дизайн с версткой 3.Наполнить. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день! Необходимо подключить jquery (не знаю какой) что бы на странице http://www.expertsun.ru/tkan/316.shtml (это экспериментальная страница почти чистый html) Было как тут http://www.citilink.ru/catalog/mobile/cell_phones/725040/ То есть, смена картинок (превью) по клику...на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Суть такова: Только для тех кто знает платформу Webasyst!!! Обновить, интернет магазин, а именно. Есть интернет магазин на платформе Webasyst (ЛИЦЕНЗИЯ) версия 2,76 необходимо обновить до версии 3,00. Это делается из ...Закрыт14 лет назад
- $50
Суть такова: Есть Интернет магазин (работающий) платформа Webasyst, там 3 разных цветовых шаблона. Необходимость заключается в том что бы один из шаблонов (оранжевый) работал с другой Базой. сайт www.trilix.ru ...Завершен14 лет назад
Суть такова: Есть Интернет магазин (работающий) платформа Webasyst, там 3 разных цветовых шаблона. Необходимость заключается в том что бы один из шаблонов (оранжевый) работал с другой Базой. сайт www.trilix.ru ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Суть задания такова. - Добавить возможность работы скрипта парсера через список прокси серверов, а также возможность распределять между ними объем задачи. - Сделать ежедневный пересчет цен на товарную группу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Исправить недочёты на сайте.. ТОЛЬКО КТО Знает платформу Webasyst!!!! Дерево для Сайта - Задача состоит в том что бы дерево товаров не закрывалось, при перезагрузке страницы. - Подредактировать поиск (что бы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад