3454545

Александр 3454545

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Feebon
Илья 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-1)
$5
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка вектором из .JPG
Рад был сотрудничеству!
Быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сделать форму для сайта с отправкой на e-mail
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все сделано очень быстро, качественно и профессионально! Евгению большая благодарность=). Буду обращаться вновь.
Ответный отзыв
parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Калькулятор для сайта
Исключительно положительные эмоции от сотрудничества. Общение вежливое, оперативная связь, незамедлительная оплата. Мои всем рекомендации.
Все сделано на высшем уровне. Буду обращаться еще за разными доработками.Ответственный исполнитель!
Ответный отзыв
Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Написание парсера (выполнен)
ocStoreOpencart
Хороший заказчик, своевременная оплата.
Работал с Владимиром первый раз. Остался очень доволен его работой. Все сделал быстро и качественно. Всегда в онлайн и оперативно отвечал на вопросы. С подобными проектами теперь только к нему )) и всем рекомендую.
Ответный отзыв
vast667
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Перенести shtml страницы сайта на СMS
WordPress
Доволен сотрудничеством, рекомендую
10 баллов! Рекомендую.
Ответный отзыв
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