Добрый день! Необходимо подключить jquery (не знаю какой) что бы на странице http://www.expertsun.ru/tkan/316.shtml (это экспериментальная страница почти чистый html) Было как тут http://www.citilink.ru/catalog/mobile/cell_phones/725040/ То есть, смена картинок (превью) по клику...на ...