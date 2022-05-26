3DmVip

Александр 3DmVip

 
36 летУкраина/Кропивницкий
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D моделирование, 3D визуализация, видео монтаж.

3D моделирование, 3D визуализация, 3D дизайн помещений, мебели и различного декора, для станков с ЧПУ. Обработка фото, видеомонтаж.   Работаю; •        3ds Max. V-Ray. Corona •        Marvelous. •        Adobe Photoshop •        DaVinci Resolve, Sony Vegas Pro и другие видео редакторы. •        CorelDRAW. •        PowerMill •        PowerSHAPE.   Написание УП. Для станков с ЧПУ. Имеется колоссальный опыт столярном производстве. Ответственный, всегда на связи, довожу дело до логического завершения.

CorelDRAW3ds MaxV-RayPhotoshop
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