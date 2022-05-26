3D моделирование, 3D визуализация, видео монтаж.

3D моделирование, 3D визуализация, 3D дизайн помещений, мебели и различного декора, для станков с ЧПУ. Обработка фото, видеомонтаж. Работаю; • 3ds Max. V-Ray. Corona • Marvelous. • Adobe Photoshop • DaVinci Resolve, Sony Vegas Pro и другие видео редакторы. • CorelDRAW. • PowerMill • PowerSHAPE. Написание УП. Для станков с ЧПУ. Имеется колоссальный опыт столярном производстве. Ответственный, всегда на связи, довожу дело до логического завершения.